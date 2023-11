Savino Solution entra in Levia | si rafforza l’hub per la digitalizzazione della supply chain

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Sisempre di piùper la. Con il recente ingresso indi, società IT specializzata nella gestione digitale dei processi documentali e aziendali, si estende ulteriormente il network europeo delle eccellenze nell’ambito delle soluzioni software e tecnologiche per il mondo delle Spedizioni internazionali, dei Trasporti,Dogana eLogistica. L’azienda, con sede a Milano e a Salerno, è guidata dal Ceo Nicola, tra i massimi esperti in Italia nelle innovazioni paperless a norma di legge. Attraverso la consulenza specialistica e i software brevettati nell’ambito del workflow ...

