Satiri Auto inaugura la nuova concessionaria Ford a Terni

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Pomeriggio di festa nello showroom in Strada di Maratta Bassa, tra dj set, esibizioni musicali e spettacoli di danza “Ogni occasione come questa è assolutamente gradita e sostenuta da questa Amministrazione. Il nostro impegno è volto a dare supporto al più piccolo artigiano così come all’imprenditore che investe in attività più importanti. Come Amministrazione comunale, vogliamo guardare al futuro in una prospettiva di progressione verso il turismo, la cultura e gli eventi e innescare quel meccanismo di sana economia che può far crescere tante attività”. Queste le parole di incoraggiamento e sostegno che l’assessore a Commercio e Artigianato del Comune di, Stefania Renzi, ha rivolto alla famigliain occasione dell’evento dizione della...