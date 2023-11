Sassari-Ludwigsburg oggi in tv | programma | orario e diretta Champions League 2023 2024 basket

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 4^ giornata del Gruppo D delladi. È di nuovo sfida alla formazione tedesca, per il Banco di Sardegna, dopo che la scorsa settimana gli uomini di coach Bucchi hanno agguantato la prima vittoria non solo nella competizione ma stagionale, in un avvio davvero da dimenticare. Un’altra vittoria, quindi, permetterebbe non solo di prendere altri punti importanti per la classifica, ma anche fiducia in vista dei prossimi impegni. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 22 novembre. Di seguito, le informazioni per seguire in...