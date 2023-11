Santa Maria CV | Piano traffico da rivedere | il consigliere Aveta bacchetta Mirra

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 22 novembre 2023)Capua Vetere. Ancora al centro dell’attenzione ildella città diCapua Vetere. Nel corso di un intervento in consiglio comunale, il leader dell’opposizione Raffaeleè tornato ad affrontare l’argomento. «La pura e semplice inversione di alcuni sensi di marcia – ha spiegato il capogruppo di “Alleanza per la città-M5S” – ha avuto il solo inutile effetto di costringere i sammaritani a giri assurdi. La verità è che l’amministrazionenon ha avuto il coraggio di seguire anche le altre indicazioni del PGTU predisposto dall’Università: così come è stato messo in pratica, il, più che un“contro” il, è un ...