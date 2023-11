Santa Lucia | Rocca | Non chiuderà | regione Lazio lo sosterrà sempre

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 novembre 2023) “Ilnon, verràsostenuto perché è un centro di eccellenza regionale, nazionale e mondiale”. Lo ha detto il presidente della, Francesco, in occasione della visita alla Fondazioneinsieme al ministro della Salute, Orazio Schillaci, per i 30 anni dal riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs). La, ha spiegato, “saràal fianco della Fondazione. C’è un contenzioso ereditato e una situazione difficilissima, ma ciò non ci impedisce di affrontare la situazione e fare in modo che questa eccellenza venga tutelata ...