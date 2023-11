Sanità | per pazienti oncoematologici viaggio oltre la corsia con CarlottaXAIL

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Fare “Unla”. Curarsi e continuare a comunicare, scoprire, leggere, vivere. La condizione di isolamento protettivo deiriduce il rischio di infezioni. Per questo l’accesso ai parenti è vietato nei reparti dedicati alla loro degenza e alle terapie. Lo sapeva bene il presidente della Fondazione degli Architetti di Catania Carlotta Reitano, scomparsa prematuramente il 18 settembre 2020. E lo sanno bene anche le centinaia di persone che ogni giorno sono sottoposte alla chemioterapia al Policlinico di Catania. Tuttavia con la tecnologia si può infrangere la condizione di isolamento dei, ecco perché da adesso sarà possibile l’uso autonomo e individuale di 30 tablet per dare la possibilità ad ognuno di collegarsi in digitale con familiari ...