San Saviano e padre Fazio | i segreti del Medioevo progressista

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Viviamo in tempi curiosi. La totale irrazionalità con cui esponenti della cultura, dei media e della politica stanno reagendo ad un fatto di cronaca terribile (l’assassinio di Giulia) è rilevatore di un modo di vedere il mondo che si pensava estinto da secoli. Lo storico Cory Grewell ha scritto pagine interessanti riguardo il “nuovo”, cioè tendenze sociali moderne in linea con i secoli antichi, ed effettivamente basta sfogliare un libro di scuola media per capire che poco è cambiato da mille anni a questa parte. Esiste una verità sacra (il progressismo de noantri), rivelata ad un consesso di sapienti (socialisti di ogni ordine e grado), i cui principi di salvezza sono custoditi nei monasteri (Harvard, la sede del Pd, la redazione di Repubblica) dediti alla cura e alla protezione della verità, a cui la plebe (noi), intellettualmente inferiore, deve credere ...