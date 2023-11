Salvini | “La Scuola Deve Fare La Scuola | Sono Mamma e Papà che Devono Capire se Hanno un Figlio che Darà Problemi”

Violenza sulle donne - Salvini : “La scuola non può arrivare ovunque. Docenti dopo 5-6 ore non hanno più contatti con i ragazzi”

Salvini : “Se vai in classe e prendi a maleparole gli insegnanti devi essere bocciato. La sinistra si è riempita di chiacchere - non ha mai fatto niente per la scuola”