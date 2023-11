Salto con gli sci | l’Italia maschile riparte dopo una stagione di crescita L’ascesa proseguirà nel 2023-24?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023)delcon gli sci è reduce da un 2022-23 indubbiamente positivo. Alex Insam, Giovanni Bresadola e Francesco Cecon (citati in rigoroso ordine anagrafico) hanno tutti archiviato una buona. Nel caso dei due nati nel XXI secolo la migliore della carriera. Per l’altoatesino la più brillante dell’ultimo lustro. Il-24 comincia, dunque, su un terreno fertile. È però cambiato il contadino deputato a coltivarlo. La dinamica può sfuggire a uno sguardo superficiale, perché il cognome del capo allenatore è sempre lo stesso; tuttavia lo Jiroutek al timone del movimento azzurro non è più David, bensì il fratello minore Jakub! David ha salutato lo Stivaleun solo inverno, accettando l’offerta di prendere le redini della squadra B polacca per cedere il testimone al familiare. Non c’è ...