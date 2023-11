Salerno | picchiate e costrette a prostituirsi sin da bambine | arrestati i genitori e una terza persona

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Percosse, violenze, abusi: nella mattina del 21 novembre sono statidueche per anni avevano maltrattato, picchiato e costretto ale figlie minorenni. I terribili episodi sono avvenuti tra Scafati () e Pompei (Napoli) a partire dal 2008, in un contesto di profondo degrado. I poliziotti del commissariato di Pompei hanno dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone accusate, a vario titolo, di maltrattamenti contro familiari, prostituzione minorile, atti sessuali con minorenne e pornografia minorile. Secondo l’accusa una delle vittime, sin da piccolissima, era stata più volte picchiata dal padre con violenza, anche mediante l’uso di un ferro da stiro e di un mestolo. La sorella, invece, era stata costretta a ...