Salernitana-Lazio | Lotito contro il suo passato

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Lasarà ospite sabato pomeriggio della: si tratta di un ritorno alper, per 10 anni proprietario del club In casac’è grande attenzione al ciclo di gare in programma dopo la sosta per le Nazionali, come riporta Il Messaggero. Lo snodo pericoloso è Salerno, a poco più di 270 chilometri da Formello. Lo conoscono bene Fabiani e, ex ds e patron col dente avvelenato dopo aver fatto per 10 anni avanti e indietro, sino alla cessione obbligata del club granata a Iervolino. In settimana il patron suonerà la carica come l’anno scorso, vuole a tutti i costi questo successo, ha pure un valore simbolico. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM