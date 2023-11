Salemi si espone sulla non riconferma al GF | “Lo dico per la prima volta”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Per l’ultima edizione del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini aveva scelto Giuliacome rappresentante dei social, soprannominata poi da Twitter ‘la bast@rda col tablet’. Chi ha seguito il GF Vip 7 sa quanto Giulia ha lavorato bene e infatti molti erano sicuri di una sua ‘promozione’ come opinionista, anche Sonia Bruganelli aveva appoggiato questa ipotesi. “Questalascio davvero, sono tornata quest’anno, ma non riaccadrà. Poi penso che sia giusto lasciare spazio anche ai giovani. Dei nomi? Penso anche a delle ragazze uscite da questo reality. Spero che possano dare questa bella opportunità a Giuliao Soleil Sorge. Credo che sarebbe un ruolo giusto, perché potrebbero mettersi in gioc, ma evitando la responsabilità che ha il conduttore”. Eppure alla fine non è andata così. Adesso in studio accanto ad Alfonso ...