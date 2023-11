Russia | Cina e Usa preparano le guerre del futuro | il dossier che svela le mosse delle superpotenze

(Di mercoledì 22 novembre 2023) L’invasione russa dell’Ucraina ha sancito il definitivo ritorno alla competizione tra grandi potenze sul fronte militare. L’attuale imperativo per gli Stati Uniti risulta essere la perpetuazione del primatoproprie forze armate, di fronte alla costante ascesa dei propri competitors. A tal proposito, l’ISW ha redatto una progetto di ricerca nel quale ha analizzato i piani di modernizzazione militari condotti da, principali minacce alla supremazia militare americana. InsideOver.

La Cina è la principale piattaforma globale per aggirare le sanzioni alla Russia

Come Russia - Cina e Usa si preparano alle guerre del futuro : il dossier svela le mosse delle superpotenze

Intesa per una tregua

Pareri favorevoli sono invece stati manifestati a livello internazionale: Ue,, nonché Paesi arabi come Giordania ed Egitto, hanno evidenziato la speranza che sia aperta la strada verso ...

Come Russia, Cina e Usa si preparano alle guerre del futuro: il ... Inside Over

Cina e Russia trattano per rafforzare investimenti reciproci Antimafia Duemila

Putin: la Russia «è pronta ai colloqui» per porre fine alla «tragedia» della guerra in Ucraina

Putin, intervenendo in videoconferenza al G20, ha detto che la Russia è pronta a colloqui per mettere fine alla tragedia della guerra in Ucraina.

Ucraina-Russia, Putin al G20: “Mai rifiutato colloqui di pace”

(Adnkronos) – La Russia non ha mai rifiutato i colloqui di pace sull'Ucraina, ha affermato Vladimir Putin nel suo intervento, in collegamento video, al vertice straordinario del G20. La Russia è quind ...