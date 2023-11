Rossana Casale e il brano contro la violenza sulle donne

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Una scopo benefico, venticinque artiste a interpretarlo, stimolando riflessioni e ribellionilamaschilein occasione della Giornata internazionale del 25 novembre.ha riunito le colleghe e ha realizzato un video (presente in rete) di una nota canzone di Joni Mitchell – “The Dry Cleaner from Des Moines” – il cui testo è l’inno di una donna che vuole godersi la sua libertà e felicità permettendosi di divertirsi senza timori in una sala giochi, “qui nel paradiso degli sciocchi”. All’interno è inserita una poesia di Alda Merini, “Sorridi donna”: “… Sorridi agli amori finiti / sorridi ai tuoi dolori / sorridi comunque. / Il tuo sorriso sarà / luce per il tuo cammino / faro per naviganti ...