Roma Women vs Ajax Women – probabili formazioni

Indicata da Forbes tra le donne più potenti al mondo che plasmeranno il futuro del cibo - Cittone è tra le ospiti eccellenti del Women Economic Forum che si apre oggi : per la prima volta in Italia - a Roma (fino al 23 novembre). Ci ha parlato di 7 sfide per il futuro - che corrispondo a 7 comportamenti che ciascuno di noi può adottare