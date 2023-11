Roma | Tiago Pinto ironizza | «Dybala e Lukaku da noi perchè altri non li volevano…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 novembre 2023), general manager della, ha così parlato a margine del Social Football Summit: le sue dichiarazioni Ospite al Social Football Summit anche. Il gm dellacosì su– «Come si preparano colpi come? Dicono che sono molto fortunato, che glinon liAggiungo aanche Mourinho: la prima cosa che fai è far vedere le ambizioni della società. Poi, quello in cui siamo stati bravi è stato il timing. Ha fatto la differenza il lavoro di squadra: il coinvolgimento della società e dell’allenatore. Non voglio fare il ...