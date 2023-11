Roma | svaligiata la villa di Andrea Zaccagni

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Pubblicato il 22 Novembre, 2023ladel centrocampista della Lazio. I ladri sono entrati nell’abitazione del giocatore in via della Camilluccia a, doveabita con la moglie Chiara Nasti e il figlio Thiago. Secondo gli agenti del commissariato di Ponte Milvio e della polizia scientifica, il colpo sarebbe avvenuto tra il pomeriggio e la serata di martedì. E’ stato scoperto dopo le 20, quando la coppia è rientrata a casa. Portati via contanti e gioielli il cui valore è ancora da quantificare. La moglie di, Chiara Nasti, è solita condividere con i suoi oltre due milioni di follower su Instagram molti dei momenti della sua vita familiare. Eppure, l’episodio del furto non è trapelato sui social ...