Roma | parla Pinto | la risposta sull' acquisto dei top player gela i tifosi

Lukaku - parla il padre : 'Fischi San Siro tristi - con quello che ha fatto per l'Inter. Roma? Doveva andare in Arabia'

Calcio : Roma; Mourinho 'con Friedkin non ho parlato di rinnovo'

Roma - Mourinho : “Non so se resto. Parlato di recente coi Friedkin - ma non di rinnovo”

Indicata da Forbes tra le donne più potenti al mondo che plasmeranno il futuro del cibo - Cittone è tra le ospiti eccellenti del Women Economic Forum che si apre oggi : per la prima volta in Italia - a Roma (fino al 23 novembre). Ci ha parlato di 7 sfide per il futuro - che corrispondo a 7 comportamenti che ciascuno di noi può adottare