Roma | litiga con altro automobilista e gli sperona l’auto

(Di mercoledì 22 novembre 2023), 22 nov – (Nova) – Hannoto in prossimita’ di Ponte Milvio a, e uno dei due automobilisti ha reagitondo con violenza l’altra auto ferendo gli occupanti. E’ accaduto nella notte tra lunedi’ e martedi’ quando i conducenti di due auto si sono trovati a contendersi una precedenza. Quando uno dei due ha desistito e ha innescato la retrcia, l’ha preso la rincorsa e lo ha volutamenteto per poi scappare. La fuga non e’ durata molto dato che gli agenti della questura capitolina del commissariato Ponte Milvio lo hanno identificato e denunciato per danneggiamenti e lesioni. Inoltre gli e’ stata ritirata la patente e multato per 400 euro.