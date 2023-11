Roma | “L’acido mi serviva per il motorino” | si difende il 33enne arrestato per stalking

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 novembre 2023)perdeve rispondere anche del possesso di acidi che, secondo le autorità,no per intimidire l’ex. Filo rosso trae Milano, in mezzo unno che avrebbe preso di mira l’ex compagna. Il ragazzo è statocon l’accusa di: i motivi sarebbero riassunti nelle deposizioni degli ultimi mesi che hanno costretto la donna a tornare a casa dai suoi – a– per sfuggire alle grinfie di quello che sarebbe diventato il suo aguzzino. Gli episodi parlano chiaro, sono stati mesi difficili per la giovane: a cominciare dalle ruote della bici forate, sino alla distruzione della macchina parcheggiata poco lontano dalla sua abitazione. Alla base degli ...