Roma | in codice rosso dopo lo schianto a Conca D’Oro | due incidenti ‘fotocopia’ in pochi giorni FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Due bruttinella zona dinello spazio di. L’ultimo ieri mattina quando un veicolo è finito semi-ribaltato sulla carreggiataaver centrato in pieno un veicolo in sosta. Il conducente è stato portato inin Ospedale. Sicurezza stradale a, due sinistri, entrambi gravi, al’uno dall’altro. E molto simili nella dinamica considerando che in ambe due le circostanze i veicoli coinvolti sono finiti semi-ribaltati sulla carreggiata. L’ultimo risale alla giornata di ieri, nell’ora di punta del traffico mattutino nel quartiere: una macchina ha centrato in pieno un secondo veicolo in sosta finendo la sua corsa su un ...