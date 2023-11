(Di mercoledì 22 novembre 2023) In attesa di ascoltarlo oggi al "Social Football Summit" in programma a, il g.m. della, Tiago, si muove sul....

Cristiano, il ragazzo di 12 anni scomparso da lunedì durante la ricreazione a scuola

Delle persone di origine pakistana avrebbero provato a fermare igiovanissimi mentre stavano cercando di salire su un treno in direzione. Uno è stato bloccato, l'altro è invece scappato nei ...

Roma, due nuovi obiettivi di mercato per Pinto Calciomercato.com

Armati di siringa rapinano farmacia a Roma, due fermati Agenzia di ... Italpress

Mou-Roma, il gelo «Non so se resto»

Mou-Roma, il gelo «Non so se resto» - Il Messaggero - L'Arabia chiama ma Mourinho (per ora) non risponde. Perché in cuor suo aspetta altro, la Rom... - Marione.net - La ControInformazione GialloRossa ...

Roma, minacciano farmacista con una siringa e si fanno consegnare l’incasso: arrestati

Lo scorso pomeriggio, infatti, grazie alla rete informativa, una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma Monte Mario, impegnata nei quotidiani controlli del territorio, rintracciava e fermava i ...