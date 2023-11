Roma | bagarini al Colosseo | scontro tra Sgarbi e Sangiuliano in diretta tv

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Duro affondo di Vittorioal ministro della Cultura, Giuliano Sangennaro. A creare dissidio tra i due “mecenati” istituzionali è ile la vicenda del bagarinaggio che per mesi ha costretto il ministero a porre rimedio all’abusivismo di alcuni rivenditori online a. Un fenomeno su cui, sottosegretario alla Cultura, non nasconde il suo imbarazzo, a costo di scavalcare il ministro. “Porterò l’inchiesta alla magistratura”, ha annunciato ieri insu Le Iene. Il Parco Archeologico, però del, al centro delle polemiche, smentisce che ancora ci siano problemi.attacca il ministrosuial: “Bisognerebbe aprire un’inchiesta ...

Sgarbi spiega in diretta i motivi dell’astio nei confronti di Sangiuliano. «Il mio rapporto con lui è di antica amicizia che però in questo momento non è particolarmente attiva, per cui io credo che ...

Roma, Colosseo , caos biglietti: il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi dà ragione a Le Iene e torto al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a cui non le manda a dire, tornando anche ...