Respinte le manovre di FdI al Parlamento Ue Beghin | “Volevano cancellare i salari dignitosi”

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Fratelli d’Italia alUe propone di eliminare il riferimento aidal testo del Net-Zero Industry Act. Tiziana, capodelegazione del Movimento 5 Stelle all’Euro, cosa chiedeva Fdi e cosa è successo? “Ieri abbiamo votato il progetto di legge Net-Zero Industry Act, si tratta di un corposo provvedimento che stabilisce l’obiettivo europeo di produrre in Europa almeno il 40% delle tecnologie a zero emissioni nette entro il 2030. Questo significa che le tecnologie necessarie per fissione e fusione nucleare, per i carburanti sostenibili per l’aviazione o per i siti per lo stoccaggio di emissioni CO2, per fare qualche esempio, dovranno essere Made in Europe. Vogliamo rafforzare così l’indipendenza energetica dell’Unione salvaguardando il futuro delle nostre imprese. ...