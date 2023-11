Repubblica Genova - Genoa senza Gudmundsson | ma Gilardino ritrova Messias

Ancora un guasto a linea ferroviaria a Genova, è di nuovo caos treni in Liguria

Ancora una giornata di caos per le ferrovie liguri con ritardi fino a un'ora per i treni regionali. Questa mattina la circolazione è stata rallentata traSampierdarena ePiazza Principe per "un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione" ha spiegato Rfi. È in corso l'intervento dei tecnici e si sta provvedendo a riprogrammare i convogli.

Toti ufficializza il Capodanno Mediaset in piazza a Genova, l’anno scorso era finito nel mirino di Procura e Corte dei Conti

L’ufficialità l’ha data sui social il presidente regionale, Giovanni Toti: anche per il capodanno 2024 Genova ospiterà la serata-evento tv di Mediaset, che per l’organizzazione della passata edizione, ...

