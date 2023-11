Renault Master | la quarta generazione è multienergia e strizza l’occhio all’idrogeno – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) A gasolio, elettrico e, “un po’ più tardi”, anche a idrogeno. Ladel, il large van della Losanga, nasce per andare incontro alle esigenze di tutti i potenziali clienti. Con i suoi oltre 3 milioni di esemplari commercializzati dal 1980 in poi ha una tradizione di successo che conta di prolungare grazie all’approccio multienergy che si esprime attraverso una nuova piattaforma che asseconda non solo la domanda di motorizzazioni efficienti, ma anche di design. L’intervento sulle linee ha prodotto un miglioramento del 12% dell’aerodinamica con ripercussioni positive sui consumi, ridotti fino al 20% rispetto al modello attuale a gasolio. Non a casolo presenta come “il veicolo più efficiente della categoria”, almeno allo stato attuale. L’Lcv francese – ...