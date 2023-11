Reinier | «Concentrato sul Frosinone | ma sogno di tornare al Real»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 novembre 2023), attaccante brasiliano del, ha parlato del suo possibile futuro: ecco cosa ha detto in merito Ad AS ha così parlato del suo futuro, attaccante in forza in prestito al. LE PAROLE – «Sono stato via per tre anni, ma ho ancora in mente di giocare per il Madrid. È il mio. Credo che la mia occasione arriverà se lavorerò bene e sono moltosul».