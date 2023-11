Regalo alla Russia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Penso chefine le sanzioni abbiano fatto un , perché ora è costretta a produrre in casa i beni che prima importava. Ne beneficerà la sua industria.Elio Manaravia email Gentile lettore, un anno fa scrivevo proprio quello che lei dice, ovvero che le sanzioni avrebbero rafforzato la, costringendola a riorganizzarsi, sfruttare il suo enorme potenziale e abbandonare la pigrizia per cui contava quasi solo sull’export di materie prime. Previsione basata sul buon senso e una certa conoscenza della “mente russa”. Ebbene, tutto questo si sta avverando. Bloomberg rileva che il Pil di Mosca nel secondo trimestre è cresciuto del 4,9% e nel terzo del 5,5%. Si prevede a fine anno una crescita intorno al 3%, ma potrebbe essere maggiore. Lanon aveva mai marciato a tali ritmi. Per un raffronto, l’Italia prevede 0,7%, la Germania zero ...