Rebel Moon 2 | ecco la prima immagine da La Sfregiatrice di Zack Snyder

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Quando manca circa un mese all'arrivo dellaparte del kolossal fantascientifico Netflix, diamo unaocchiata alla seconda parte.: Parte 1 - Figlia del Fuoco uscirà su Netflix il 15 dicembre prossimo, ma grazie al nuovo numero di Empire possiamo già dare un'occhiata alla seconda parte,: Parte 2 - La, in uscita nell'aprile 2024. Nell'intervista concessa proprio a Empire,ha parlato dei titoli scelti per lae la seconda parte del suo kolossal e del loro significato. "Avevamo già quei titoli in mente da molto tempo", ha spiegato il regista. "Figlia del Fuoco ha un doppio significato: può essere la Principessa Issa, questo mito che attraversa le storie. I robot ...