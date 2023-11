Reazione a Catena 22 novembre 2023 | le Amichette vincono 17mila euro

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il video dell’Ultimadidi stasera, 22. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi ancora campionesse le, tre amiche d’infanzia, che, dopo essersi perse di vista per tanto tempo, si sono ritrovate una decina di anni fa. Le– Milena, Alessandra e Simona, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera sono riuscite ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 17.500. Bravissime! Il loro montepremi totale va quindi a 18.165. Il gioco finale L’Ultimaè ...

"Si vergogna così tanto che non ha salutato" : bufera a Reazione a Catena - scoppia il caso

Reazione a Catena - le Amichette vanno in «Pensione» e vincono ricca cifra

Ascolti Tv: oltre 2 mln e mezzo di telespettatori per "Circeo" su Rai1

Con il 25,1% di share e 4 milioni 497 mila spettatori, '' si conferma leader del preserale. Sono stati 2 milioni 526 mila gli spettatori che hanno seguito il secondo appuntamento con la serie 'Circeo' in onda in prima serata su Rai 1, pari ...

Reazione a catena, Marco Liorni si auto-censura. Gli spettatori: «Esagerato». La parola che divide ilmattino.it

Dalla Brianza in tv: le tre "Amichette" a Reazione a catena Prima Monza

Calci al "corriere" dopo la reazione alla multa: indagati anche tre vigili urbani

Tre vigili indagati. Insieme al “corriere”, multato per aver lasciato il suo furgone in divieto in pieno centro, e ad uno dei passanti che intervenne durante il parapiglia tra gli ...

Ascolti Tv: oltre 2 mln e mezzo di telespettatori per "Circeo" su Rai1

Con il 25,1% di share e 4 milioni 497 mila spettatori, “Reazione a catena” si conferma leader del preserale. Sono stati 2 milioni 526 mila gli spettatori che hanno seguito il secondo appuntamento con ...