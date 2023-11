Rapina a Giugliano | arrestato a Castel Volturno su segnalazione di una pattuglia dell’Esercito

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 22 novembre 2023). La Polizia di Stato di Caserta ha, nella scorsa notte, un quarantenne per unaavvenuta nel Comune di. Poliziotti del Commissariato di P.S. disono intervenuti nella tarda serata di ieri al confine con la provincia di Napoli su indicazione di unaItaliano in servizio di perlustrazione, che segnalava il conducente di una vettura, immediatamente bloccato, che aveva commesso poco prima una. Gli accertamenti di polizia giudiziaria hanno consentito di accertare che ladi circa 350 euro era stata commessa dall’uomo in una strada del vicino Comune di, ai danni di una persona che era ...