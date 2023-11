(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il 28 ottobre 2023 è stato pubblicato su X un video che mostra alcuni militari scendere da un aereo. Il filmato è accompagnato da un testo, scritto dall’autore del post, che recita: «Migliaia di marines dell’aviazione americanain. Inoltre, la Francia sta inviando inla portaelicotteri Tonnerre, capace di trasportare decine di elicotteri e centinaia di marines.». Lo stesso contenuto è presente su Facebook e TikTok. Si tratta di un contenuto presentato in maniera fuorviante. Il video è reale, ma non è stato registrato nel 2023 ine non ha alcun legame con l’attuale escalation di violenza in Medio Oriente tra l’esercito israeliano e Hamas, iniziata dopo l’attacco del gruppo estremista palestinese al Paese. Il filmato è stato pubblicato il 28 giugno 2022 ...

Il femminicidio non è per forza una questione di genere

Giulia Cecchettin - Spalletti : "Non ne possiamo più di questi codardi di m… travestiti da principi azzurri"

Elena Cecchettin : “Lo Stato è complice perché non condanna apertamente questi episodi - non dice le cose che dovrebbe - non rende sicure le donne”

Fantacalcio - prosegue il momento nero : non puntate su questi 5 attaccanti

Il telescopio James Webb ha trovato un pianeta dove piove sabbia

Tuttavia, la bassa densità del pianeta permette afotoni di penetrare profondamente nell'atmosfera, innescando reazioni chimiche che producono anidride solforosa . Queste scopertesono ...

Questi non sono soldati statunitensi sbarcati in Israele Facta

Questo non è amore 2023: uniti contro la violenza di genere Poliziamoderna.it

Cocco: Un Vero Amore Ottieni Linee Guida Per Le Porzioni, Gli Effetti Negativi E Altro Ancora

Prospettiva da Faith SekePhD, Agronomy and Crop Science (ongoing), Master's degree, Food Science and Technology · 1 years of experience · South AfricaRaccomandazioni sulla quantità Il cocco è ricco di ...

Italia, per Commissione Ue manovra "non del tutto in linea" con raccomandazioni

MILANO (Reuters) - La bozza della manovra di bilancio dell'Italia per il 2024 non risulta del tutto in linea con le raccomandazioni dell'Unione europea dello scorso luglio. Lo spiega la Commissione Ue ...