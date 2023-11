Quattro ragazzi trovati morti in auto | erano scomparsi da giorni

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 22 novembre 2023) – I corpi diadolescentisono statiall’interno della lorodalle squadre di soccorso, che li cercavano da. Isimessi in viaggio per andare a trascorrere il fine settimana in campeggio.partiti sabato sera e da domenica non si avevano più notizie. La polizia ha detto che i loro corpi sono stati recuperati da una Ford Fiesta color argento. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Incubo durante la vacanza in crociera: il dramma per i passeggeri Leggi anche: Giulia e Filippo, gli ex fidanzati: la rivelazione dello zio Un’è stata ritrovata dalla polizia che era sulle tracce dei ...