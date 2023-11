Quattro aggressioni in un giorno ma educare all’affettività non serve? Iniziamo da qualcosa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Una domanda, una sola domanda: vi sembra normale che una donna di 55 anni venga colpita con il calcio di un fucile da un cacciatore di 60 anni solo perché si era lamentata che il tizio in questione stesse sparando nei pressi della sua casa? Colpita più volte e poi, non pago, il cacciatore ha sparato un colpo “intimidatorio” verso i piedi della vittima, le ha poi sottratto il cellulare con il quale era stato fotografato. Il fatto è accaduto a Reggio Emilia. Ma proseguiamo: Roma piazzale Clodio, un uomo si è avvicinato alla ex moglie e l’ha aggredita; si è scoperto poi come l’aggressore se ne fosse bellamente infischiato del divieto di avvicinamento alla ex moglie. Con buona probabilità poi sappiamo dell’ uomo di 70 anni che ha strangolato e ucciso la moglie a Fano. Ma forse è sfuggita, ai più, la vicenda di Erba: pausa pranzo un uomo attende una donna: la strattona, le getta sul viso e ...