Quartiere Isola di Milano | novità

Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Riqualifica e integrazione neldi: primo Anniversario dello Spazio culturale Slow Mill. Resoconto, un anno di eventi e attività culturali allo Slow Mill Slow Mill, centro culturale e di integrazione inaugurato lo scorso anno nel contesto delle case popolari di via Volturno 32, nel cuore del, festeggia il suo primo anniversario. Diventato in breve tempo un punto di riferimento per la comunità, offre una piattaforma unica per la cittadinanza e promuove un ambiente inclusivo all’insegna della diversità e l’inclusione. “Il nostro primo anniversario è occasione per riflettere sul percorso fatto finora e guardare al futuro con entusiasmo” – dichiara Besmir Rrjolli, fondatore di Slow Mill. “Desideriamo condividere con tutti i nostri stakeholder le attività che vengono ...