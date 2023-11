Quanto si somigliano la propaganda di Hamas e quella della Russia nelle due guerre

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Alcuni video che girano in rete e riguardano la guerra di Israele contromi rimandano a sensazioni già vissute e mi fanno rivivere lle operazioni che il Cremlino ha svolto nella regione ucraina del Donbas dal 2014, con la fabbricazione di filmati falsi per accusare Kyiv di aver compiuto atrocità contro la popolazione dell’Ucraina orientale. Laopposta veniva fatta da Mosca quando invece fabbricava le prove per negare le atrocità compiute dal suo stesso esercito, a Bucha, per esempio. Oggi, tutto questo è simile a quello che sta vivendo Israele, che dopo aver subìto l’attacco di, deve proteggersi anche dalla sua. Il 2014 segnò l’inizio di una narrazione distorta, con la Federazione russa specializzata nella produzione di video riguardanti un immaginario “genocidio del popolo del ...