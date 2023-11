Quando inizia il Black Friday Apple ufficiale e come funziona

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Occhi puntati sule sul suomento anche in questo 2023. Per chi ama i prodotti dell’azienda di Cupertino, c’è sempre la speranza che vengano proposti degli sconti sugli iPhone e sugli iPad. Peccato che, anche quest’anno, le attese per speciali scontistiche saranno disattese (esattamentenell’immediato passato). La prima cosa da dire èilsul suo sito. L’appuntamento è per l’esatta data del venerdì nero, ossia a partire dal 24 novembre e non prima. L’tiva commerciale poi resterà valida fino al successivo 27 novembre, ossia nel giorno del Cyber Monday. Il ...