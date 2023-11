Quando arriveranno i calci nel cu*** | Djokovic | che bordata a Jannik Sinner

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il ritiro è lontano per, che anzi si prepara a nuove sfide. Il tennista serbo, reduce dal successo nelle Atp Finals, ha messo nel mirino la coppa Davis con la sua Nazionale. "Visto che sono vecchio c'è sempre un punto interrogativo sulla mia carriera: dovrei andare avanti un altro anno o forse è meglio fermarmi? Ho queste conversazioni dentro di me e anche con le persone intorno a me. Però ho il più grande supporto dalle persone che mi stanno vicine e loro mi dicono di andare avanti", confessa precisando che anche da parte sua la volontà è quella di continuare. "Io mi diverto ancora ed è una grande motivazione andare avanti per continuare a fare la storia. Adoro la competizione ed essere il migliore al mondo e sento il supporto delle persone in giro per il mondo che vogliono che io vada avanti. E' una bilancia con due pesi, è difficile mantenere l'equilibrio ...