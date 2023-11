Qualificazioni mondiali | il Venezuela accusa il Perù di “sequestro vendicativo” della squadra

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il governo delhato ildi impedire il rientro in patria all’aereonazionale di calciona, atterrata ieri nel Paese andino per una partita dellesudamericane per i. “Il governo peruviano sta commettendo un nuovo atto arbitrario contro ini, impedendo all’aereo che deve riportare a casa la nazionale di rifornirsi di carburante“, ha postato nel suo account X il Ministro degli Esterino Yvan Gil. Ha aggiunto che si tratterebbe di un “” per la partita di ieri, finita in un pareggio 1-1. Le autorità peruviane hanno respinto l’sostenendo che a trattenere l’aereo sarebbero delle ...

Sudamerica: notte di scontri in Brasile - Argentina e Perù - Venezuela

Notte di sconti in Brasile - Argentina e Perù - Venezuela: scontri tra tifosi, calciatori, polizia: la ricostruzione di due notti molto calde Notte diaiin Sudamerica all'insegna di climi infuocati: in occasione di Brasile - Argentina e Perù - Venezuela ci sono stati numerosi scontri, sia sugli spalti, che fuori, che in ...

Nunez scatenato, l'Uruguay di Bielsa non si ferma più. Cile in crisi nera, Sanchez non punge La Gazzetta dello Sport

MONDIALI UNDER 17, L'UZBEKISTAN ELIMINA A SORPRESA L'INGHILTERRA

Grande sorpresa agli ottavi di finale del Mondiale Under 17 in corso in Indonesia. L'Inghilterra ha dovuto arrendersi per 2-1 all'Uzbekistan che ...

QUI INTER - Nazionali nerazzurri, il bilancio: 2083 minuti in campo, gol, assist e qualificazioni

Il sito ufficiale dell'Inter traccia un bilancio dei nerazzurri impegnati in giro per il mondo. Si sono chiuse le ultime sfide che hanno visto impegnati 15 nerazzurri con le ...