Qualificazioni Europei Under 21 | l’Italia fa 2-2 con l’Irlanda e resta in vetta al Girone

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Cork – Dopo la goleada realizzata con San Marino (leggi qui),21 di Calcio trova il pareggio con, in trasferta. Nelleper glidi categoria, gli Azzurrini fanno 2-2 (il secondo pareggio nel cammino di competizione), dopo tre vittorie consecutive nel Gruppo A. Ha soffertoin partita, andando in svantaggio due volte e trovando la rimonta con carattere e impegno. Si è aggrappata a Gnonto, nella sua seconda doppietta in due partite (dopo quella con San Marino): “Gnonto è un ragazzo eccezionale. – dichiarava Mister Nunziata nelle vigilie precedenti le gare, come riporta la nota di figc.it – Per lui, queste due partite saranno un’occasione”. Il pareggio è pesante perché salvanel cammino per il pass ...