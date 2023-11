Quali sono i migliori licei e istituti di Roma | sorpasso tra i classici

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il Liceo classico Ennio Quirino Visconti di piazza del Collegiono, a due passi dai Palazzi del potere, spodesta il Giulio Cesare di Corso Trieste: è il miglior liceo classico della Capitale (l'anno scorso era in quinta posizione, oggi occupata proprio dal Giulio Cesare). Seguito dal Terenzio Mamiani e dal Convitto Vittorio Emanuele II, sempre in centro, al quartiere Prati. Sale di qualche posizione il Vivona, piazzandosi al quarto posto. Scendono Tasso, Augusto e Manara. Escono dalla “top ten” Dante Alighieri e Virgilio, entrano Tacito e Russell (quest'ultimo in ultima posizione). Per l'indirizzo scientifico, l'Augusto Righi di via Campania conferma il suo primato. Seguono Cavour e Morgagni. New entry qui il Peano, al sesto posto. E l'Amaldi, per ilinguistici, spodesta il Liceo ebraico Renzo Levi, la “rivelazione” dello scorso anno, che ...