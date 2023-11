' QN per le donne' | l' evento in piazza della Signoria Nardella | Ci siano anche tanti uomini

Sei donne - sei “voci contro la violenza” : un podcast per non stare più zitte

Amadori - l’esperto di Valditara : «Perché esistono i casi come Giulia? Perché esiste il male». La difesa del ministro : «Ho letto il libro - non c’è una parola contro le donne»

Giulia Cecchettin, l'ideologia della sinistra che non si indigna per le donne islamiche

... stalking, minacce, mutilazioni genitali fino all'omicidio come è accaduto a Hina e Saman, uccise dalle famiglieessersi occidentalizzate. Ma quando si parla della condizione delle...

Il governo Meloni ha tagliato i fondi per la prevenzione della violenza sulle donne Domani

Donna muore per sospetta legionella, chiuso hotel a Oristano

Una donna morta per sospetta legionella e un'altra ricoverata in gravi condizioni dopo aver partecipato a un incontro all'Hostel Rodia di Oristano. Adesso la struttura è stata chiusa in via ...

Violenza donne, Roccella "Uomini siano protagonisti del cambiamento"

ROMA - "Alle donne dobbiamo dare gli strumenti per tutelarsi contro la violenza, ma gli uomini devono essere protagonisti nel modificare la cultura patriarcale". Lo ha detto la ministra per... Leggi ...