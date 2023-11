(Di mercoledì 22 novembre 2023) 22 nov 16:51al G20: lapuòlaLapotrebbe in ogni momento facilmentelaindai territori illegalmente occupati e ...

Putin : "Occorre mettere fine alla tragedia in Ucraina | Michel vede Zelensky : al centro dei colloqui il processo di adesione all'Ue

Putin : "La guerra in Ucraina è una tragedia. Occorre pensare a come mettervi fine"

Putin: "Occorre mettere fine alla tragedia in Ucraina" | Meloni al G20: "La Russia può riportare la pace ritirandosi"

22 nov 14:47mettere fine alla tragedia in Ucraina La guerra in Ucraina è una 'tragedia' epensare a come 'mettervi fine'. Lo ha detto il presidente russo Vladimir...

Putin al G20, 'occorre mettere fine alla tragedia in Ucraina' Agenzia ANSA

Vladimir Putin: «Occorre mettere fine alla tragedia in Ucraina» Corriere del Ticino

Putin al G20: «Guerra in Ucraina è tragedia, bisogna mettervi fine». Meloni: Russia può portare pace ritirandosi

La guerra in Ucraina è una «tragedia» e occorre pensare a come «mettervi fine». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin intervenendo in videoconferenza al vertice del G20. Lo riferisce l'agenzi ...

G20: il lupo Putin si trasforma in agnello.

Riaccoglierlo al tavolo rappresenta grave lesione a credibilità Corte Penale Internazionale. Non servono nuove Monaco, servono nuove incriminazioni Il G20 celebra in modo singolare il decennale della ...