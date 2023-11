Putin al G20 | «Dobbiamo pensare a come mettere fine alla tragedia in Ucraina»

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Le notizie sulla guerra indi mercoledì 22 novembre, in diretta. Usa al G20 senza Biden, conc’è la segretaria al tesoro Yellen

G20 - Putin oggi al vertice virtuale : Biden e Xi Jinping non ci sono

G20 - Putin : “La guerra in Ucraina è una tragedia così come lo sterminio di civili in Palestina” (VIDEO)

Putin al G20 evoca la svolta: "La guerra in Ucraina è una tragedia, pronti a negoziati per mettervi fine"

Lo ha detto poco fa il presidente russo Vladimirintervenendo in videoconferenza al vertice del, come riporta il Guardian . Il leader del Cremlino avrebbe comunque osservato che al momento ...

Putin: «Guerra in Ucraina è una tragedia, occorre pensare a come mettervi fine. Mai rifiutati colloqui di pace»

La guerra in Ucraina è una «tragedia» e occorre pensare a come «mettervi fine». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin intervenendo in videoconferenza al vertice del G20. Lo riferisce ...

Putin, 'Scioccante sterminio di civili in Palestina'

Il Presidente Putin ha affermato che lo sterminio della popolazione civile in Palestina è uno shock pari alla guerra in Ucraina, durante un intervento in videoconferenza al G20.