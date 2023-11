Putin al G20 | «Dobbiamo pensare a come far finire la tragedia in Ucraina»

(Di mercoledì 22 novembre 2023) «Occorre mettere fine allain. Comunque la Russia non ha mai rifiutato negoziati di pace con l'. Non è stata la Russia, ma l'ad annunciare pubblicamente che si ritirava dal processo negoziale». Sono queste le parole del presidente russo, Vladimirnel suo discorso in videoconferenza al G20. Frasi che sembrano aprire ad uno spiraglio di pace con Kiev

Putin al G20 evoca la svolta : «La guerra in Ucraina è una tragedia - pronti a negoziati per mettervi fine»

Putin al G20 : "La guerra in Ucraina è una tragedia e dobbiamo pensare a come mettervi fine"

Putin, faccia di bronzo, torna tra i grandi del G20 e dice che "occorre mettere fine alla tragedia in Ucraina"

Biden ha disertato ilIl presidente americano Joe Biden ha disertato ilcon, al suo posto ha mandato la segretaria al tesoro Yanet Yellen. L'alibi di Biden è il Thanksgiving ma forse ...

Putin al G20, 'occorre mettere fine alla tragedia in Ucraina' Agenzia ANSA

La mossa di Putin al G20: "Mettiamo fine alla tragedia in Ucraina" ilGiornale.it

Putin al G20: «Guerra in Ucraina è tragedia, bisogna mettervi fine». Meloni: Russia può portare pace ritirandosi

La guerra in Ucraina è una «tragedia» e occorre pensare a come «mettervi fine». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin intervenendo in videoconferenza al vertice del G20. Lo riferisce l'agenzi ...

Cassazione, confermate quasi tutte le condanne agli spaccaossa

Confermate in cassazione, tranne per una donna, le condanne per uno dei tronconi del processo agli spaccaossa. Per otto imputati coinvolti nella truffa sui falsi incidenti stradali sono stati respinti ...