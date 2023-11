Pugni e lancio di una bottiglia contro il medico | denunciata una mamma

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri in tarda serata i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono intervenuti presso il pronto soccorso del locale ospedale. Una donna di 51 anni, evidentemente agitata per le condizioni del figlio di 7 anni, avrebbe spinto la guardia giurata e inveitoildi turno. Lo avrebbe poi colpito con un pugno alla nuca e gli avrebbe lanciato unad’acqua in faccia. La donna è stata. Il personale del pronto soccorso ha riportato lievi lesioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.