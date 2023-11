Protezione Civile Campania | in arrivo venti forti su tutta la Regione

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLaregionale ha emanato un avviso di allerta meteo pernord-orientali con raffiche sulavalida dalle 23 di oggi, mercoledì 22 novembre, alle 23 di domani, giovedì 23 novembre. Sulle coste esposte aidelle zone 1 e 3, ossia sul litorale che va dal confine nord dellacon il Lazio fino al golfo di Napoli passando per la piana casertana, includendo le isole del Golfo e il tratto vesuviano nonché sulla costiera Sorrentino-amalfitana, oltre al vento forte è previsto anche mare agitato con possibili mareggiate. Si raccomanda ai Sindaci e alle autorità competenti di tutto il territorio regionale di attuare le misure previste dai piani di...

Allerta meteo nel Lazio - l’avviso della Protezione civile per martedì 21 novembre 2023

Formia / Si perdono su Monte Ruazzo - tratti in salvo da Carabinieri - Vigili del Fuoco e Protezione civile

Protezione civile - Frassinetti : “Il Ministero è pienamente impegnato a far conoscere le buone prassi ai docenti e agli studenti”

Formia / Si perdono su Monte Ruazzo - tratti in salvo da Carabinieri - Vigili del Fuoco e Protezione civile

Puglia - maltempo : domani allerta temporali. Codice giallo per barese - tarantino e Salento Protezione civile - previsioni meteo

Puglia - maltempo : allerta temporali. Codice giallo per barese - tarantino e Salento Protezione civile - previsioni meteo

Ecco perché l'uccisione del presidente John Kennedy, a 60 anni dalla sua morte, fu un colpo di stato

... in quanto hanno il potere di annullare al momento giusto lapredisposta per un leader. ... il corpo di Kennedy non avrebbe dovuto lasciare lo stato fino all'esecuzione di un'autopsia...

La Protezione Civile incrocia le braccia contro il caso Preone Telefriuli

Protezione civile in sciopero: 12mila volontari incrociano le braccia. Ecco cosa è successo ilgazzettino.it

Maltempo: pioggia incessante, Comune Pescara attiva Coc

Il numero del Coc, per segnalare eventuali emergenze, è 085.4283400. Tutti gli operai del Comune, con gli agenti della Polizia Locale, i volontari della Protezione Civile e il personale operativo ...

Venti forti e mare mosso: nuova allerta meteo in Campania

La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti nord-orientali con raffiche su tutta la Campania valida dalle 23 di oggi, mercoledì 22 novembre, alle 23 di domani, ...