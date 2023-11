Pronto ad accogliere Android 14 con One UI 6 il Samsung Galaxy S23 FE

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Non era solo il processore delS23 FE ad avere un anno quando è stato rilasciato il telefono: il dispositivo è stato lanciato con13 (di un anno fa), lo stesso giorno in cui Google ha rilasciato l’aggiornamento ufficiale ad14 per gli smartphone Pixel. Era necessario fare qualche altro passo in avanti per pareggiare i conti rispetto agli altri dispositivi di un certo livello, cosa che finalmente sembra essere avvenuta. Come riportato da “SamMobile“, l’aggiornamento ad14, insieme alla One UI 6, è finalmente arrivato per ilS23 FE, tre settimane dopo il rilascio dell’aggiornamento per iS23, S23+ e S23 Ultra (una tempistica decisamente accettabile, visto che non ...