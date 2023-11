Prometey-Umana Reyer Venezia | EuroCup | ultime e diretta tv

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Una delle due contendenti di questa sfida pomeridiana dedicata alla seconda coppa europea per importanza staccherà l’avversaria odierna toccando quota quattro vittorie all’interno del Girone A dell’basket 2023/24. Grandi propositi di risalita animeranno, quindi, due formazioni che cercheranno di sgomitare a vicenda nel tentativo di staccare ulteriormente la zona eliminazione rilanciandosi nella metà classifica. I padroni di casa die gli ospiti disono rinfrancati dalle belle e convincenti vittorie messe a referto nell’ultima tornata archiviata una settimana fa. L’obiettivo è dare seguito ai risultati positivi trovando un briciolo di continuità: ecco leda...

Basket, Eurocup 2023/2024: risultati e classifiche aggiornate

... 0P) Besiktas Istanbul (4V, 1P) Hapoel Tel Aviv (3V, 0P) London Lions (3V, 1P) Joventut Badalona (3V, 2P) Wolves Vilnius (2V, 2P)Slobozhanske (2V, 3P)Reyer Venezia (1V, 4P) Cedevita ...

Preview BC Prometey - Umana Reyer - UMANA REYER VENEZIA Reyer

EuroCup - Tre assenti nella Reyer Venezia a Riga per incontrare il Prometey Pianetabasket.com

EuroCup basket, ottava giornata: mercoledì in campo Venezia, programma e diretta tv

Dopo aver assistito alla prima parte di questa ottava giornata di EuroCup basket 2023/24, andata in scena nel martedì di ...

Spahija: Il Prometey è una bella squadra, stiamo preparando la partita nel miglior modo possibile

da ora in poi, vincerne 12 su 22 per la salvezza (credo, in linea con anni passati). Brindisi, Sassari e Pistoia le altri probabile candidate. Ossia, devono vincerne parecchie e al momento é ...