Programma annuale | anche la Regione Siciliana proroga i termini di 45 giorni Circolare

Il programma annuale : dagli adempimenti del DS al calcolo dell’avanzo di amministrazione. 5 articoli per non sbagliare

Un rosanero fra i migliori U17 d'Italia: Vaccaro convocato da Favo

... torna in campo per il consueto appuntamentocon il Torneo dei Gironi inda venerdì 24 a domenica 26 novembre a Novarello. Sono 60 i calciatori convocati dal tecnico Massimiliano ...

Proroga dei termini per il Programma annuale 2024: un successo dell'ANP ANP

Il programma annuale: dagli adempimenti del DS al calcolo dell’avanzo di amministrazione. 5 articoli per non sbagliare Orizzonte Scuola

Nazionale Under 17, i convocati per il Torneo dei Gironi: c’è Malfitano del Cagliari

La Nazionale Under 17 torna in campo per l'annuale Torneo dei Gironi, in programma da venerdì 24 a domenica 26 novembre a Novarello.

Il "Celletti" di Formia in Lituania alla Conferenza annuale dei migliori Istituti Alberghieri d'Europa

dove ha partecipato alla 36^ edizione della conferenza annuale AEHT. Un evento che ha raccolto svariate comunioni di idee tra gli alunni provenienti dai più grandi istituti alberghieri d'Europa.